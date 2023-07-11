 رئيس الوزراء التايلاندي المنتهية ولايته يعتزل السياسة بعد 9 سنوات من قيادة انقلاب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء التايلاندي المنتهية ولايته يعتزل السياسة بعد 9 سنوات من قيادة انقلاب

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 11 يوليه 2023 - 8:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يوليه 2023 - 8:49 م
يعتزم رئيس الوزراء التايلاندي المنتهية ولايته برايوت تشان- أوتشا اعتزال السياسة، بعد تسعة أعوام من توليه السلطة عقب انقلاب عسكري.

وأعلن برايوت قراره في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لتقارير إعلامية.

وتردد أنه سيتنحى بعدما مني حزبه بهزيمة ساحقة في الانتخابات البرلمانية في 14 مايو.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عنه قوله في بيان أصدره الحزب: "من الآن فصاعدا أرغب في اعتزال السياسة، والاستقالة من عضوية حزب الأمة التايلاندية المتحدة".

وتردد أنه سيواصل إدارة الحكومة لحين تولي حكومة جديدة السلطة.

وفي 2014، استولى الجيش في تايلاند على السلطة وتولى برايوت منصب رئيس الحكومة، حتى انهزم في الانتخابات في الربيع الماضي.

وكان الفائز في انتخابات 14 مايو حزب المعارضة التقدمي المؤيد للديمقراطية، حزب المضى قدما" بزعامة بيتا ليمجارونرات.

وأفادت "بانكوك بوست"، أن انتخاب رئيس الحكومة من المقرر أن يجرى بعد غد الخميس.

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