تقرير: فرنسا تبدأ تسليم أوكرانيا صواريخ كروز بعيدة المدى

قال مصدر عسكري فرنسي، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا بدأت تسليم أوكرانيا عددا كبيرا من صواريخ كروز من طراز سكالب التي سيجري دمجها في طائرات حربية غير غربية.

وأبلغ المصدر الصحفيين في إفادة خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ليتوانيا أن الصواريخ، التي يبلغ مداها 250 كيلومترا، لن تستخدم إلا داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف أن باريس لا تعتبر ذلك تصعيدا للحرب في ضوء أن روسيا تطلق صواريخ مداها أبعد بكثير.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد قال في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن قرار فرنسا تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى قرار خاطئ وسيكون له تداعيات على أوكرانيا.

وأضاف خلال إفادة أن روسيا تحتاج لمعرفة مدى تلك الصواريخ على وجه الدقة، وفقا لوكالة رويترز.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستشرع في إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لمساعدتها في الدفاع عن نفسها.

وقال ماكرون لدى وصوله للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ليتوانيا "قررت زيادة شحنات الأسلحة والعتاد لتمكين الأوكرانيين من امتلاك القدرة على تنفيذ ضربات عميقة مع الحفاظ على قناعتنا بالسماح لأوكرانيا بالدفاع عن أراضيها".

ورفض ماكرون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول عدد الصواريخ أو أنواعها.