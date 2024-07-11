انخفاض معدل التضخم في ألمانيا خلال يونيو الماضي

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الخميس انخفاض معدل التضخم بنسبة طفيفة في ظل تراجع تكاليف منتجات الطاقة خلال يونيو الماضي، مثلما كان متوقعا.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2ر2% خلال يونيو الماضي، في أعقاب ارتفاعه بأعلى نسبة منذ ثلاثة أشهر بلغت 4ر2% خلال مايو الماضي.

وانخفضت أسعار منتجات الطاقة على أساس سنوي بنسبة 1ر2% خلال حزيران/يونيو الماضي مقارنة بـ 1ر1% خلال مايو الماضي.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات غير الكحولية بأسرع وتيرة بلغت 5ر1% مقابل 2ر1% مايو الماضي. كما ارتفعت أسعار الخدمات من 2ر1% إلى 3ر1%.

وبلغ معدل التضخم الأساسي، باستثناء الأغذية والطاقة 9ر2% خلال الشهر الماضي، ليسجل بذلك أقل من 3% لأول مرة منذ فبراير 2022.