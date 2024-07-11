تستهدف مصر إنشاء 43 مدينة ذكية (مدن الجيل الرابع) بحلول 2030، وذلك مقابل مدينة واحدة مستهدف إنشائها في عامي 2024-2025 و 2026-2027، و38 مدينة تم إنشائها في العام المالي الماضي، بحسب وثيقة عن خطة عمل الحكومة حتى عام 2026-2027.

وفق الوثيقة التي حصلت «الشروق» عليها، فإن الحكومة تستهدف أن تصل نسبة مساهمة الإنفاق على البحث العلمي والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4% خلال 2026-2027 مقابل 1.2% مستهدف تحقيقها في 2024-2025، و1.8% بحلول 2030.

وتستهدف مصر أن يصل إجمالي قيمة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي إلى 283.4 مليار جنيه خلال 2026-2027 مقابل 214.3 مليار جنيه مستهدف تحقيقها عام 2024-2025، و160.3 مليار جنيه تم تحقيقها عام 2023-2024، وتستهدف 431 مليار جنيه بحلول 2030.

الوثقة لفتت إلى مستهدفات مرحلة التعليم قبل الجامعي، والتي تسعى لخفض معدلات التسرب من التعليم والتدخل المبكر من قبل المختصين، وصياغة خطط تنفيذية للحد من حالات التسرب، وإيلاء أولوية كبرى لحقوق ذوي الهمم في التعليم، وزيادة عدد المعلمين المتخصصين ممن لديهم المهارات المناسبة والكفاءة لتدريسهم والعناية بهم، واستكمال مبادرة المدرسة الرقمية في مصر في مدارس التعليم المجتمعي والتوسع في تنفيذها في عدد من المحافظات.

أما مرحلة التعليم الجامعي، تهدف الدولة بحسب الوثيقة على دمج الطلاب من ذوي الهمم في المجتمع الطلابي، والاستفادة من قدراتهم الفائقة وإبداعاتهم، والتأكيد على إطلاق المبادرات والمشروعات الطلابية التي تعكس روح التعاون والابتكار والتميز بين الطلاب من جميع الجامعات والمعاهد المصرية لدعم قضية الدمج وتعزيز التآلف والتكاتف بين الطلاب، وإتاحة عدد من المنح الدراسية لشباب سيناء من المتفوقين سواء بالجامعات المصرية حكومية - أهلية أو بالخارج.