وزيرة الخارجية الفلسطينية تدعو كندا للاعتراف بدولة فلسطين

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دعت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أجابكيان شاهين، الخميس، كندا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، باعتبارها "خطوة عملية لتنفيذ حل الدولتين وتعكس التزامها بالقانون الدولي ومبادئ العدالة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

جاء ذلك خلال لقائها بمدينة رام الله في الضفة الغربية، رئيس مكتب تمثيل كندا لدى فلسطين، جراهام داتلز، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وتعترف 149 دولة من أصل 193 عضوا بالأمم المتحدة بدولة فلسطين.

وفي 22 مايو 2024، أعلنت النرويج وإيرلندا وإسبانيا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، اعتبارا من 28 من الشهر ذاته.

وقبل هذا الإعلان، اعترفت 8 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، هي: بلغاريا وبولندا وتشيكيا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وإدارة جنوب قبرص الرومية والسويد.