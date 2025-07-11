وزير الري: عدد الشكاوى من المياه انخفض بشكل كبير للغاية الفترة الماضية

شدد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على عدم وجود نقص في المياه على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن «عدد الشكاوى من المياه انخفض بشكل كبير جدًا الفترة الماضية»، مقارنة بالفترات السابقة، رغم أن شهر يوليو يمثل ذروة الاستهلاكات.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر « MBC مصر» إن دور وزارة الري يقتصر على توفير منسوب مياه متفق عليه في الترع الرئيسية، لتسحب منه الجهات المعنية.

وأوضح أن مسئولية الانقطاعات أو ضعف ضغط مياه الشرب تقع على عاتق وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأقرّ بوجود مشكلات، قائلا: «لا يمكنني إنكار وجود مشاكل، بالتأكيد هناك مشاكل؛ لكنها تتناقص مع الوقت ويجري حلها في أسرع وقت ممكن».

وأرجع المشكلات التي يواجهها بعض المزارعين في وصول المياه إلى أراضيهم لأسباب تقنية، مثل التقاعس في تطهير الترع، أو حدوث تعديات وسرقات للمياه على امتداد الترع.

واستشهد بوسائل التواصل الاجتماعي كدليل على استقرار الوضع، قائلا: «وسائل التواصل الاجتماعي لم تترك مجالا لإخفاء أي مشكلة، فأي مواطن يعاني من نقص المياه يشكو».