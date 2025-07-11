إجلاء زوار وموظفين من حديقتين وطنيتين في غرب أمريكا بسبب حرائق غابات

أجلى رجال الإطفاء زوار وموظفين من حديقتين وطنيتين في غرب الولايات المتحدة، بسبب حرائق الغابات.

فقد تم إغلاق منطقة بلاك كانيون في حديقة جونيسون الوطنية، على بعد حوالي 260 ميلا(418 كيلومترا) جنوب غرب دنفر صباح أمس الخميس، بعد أن تسبب البرق في اندلاع حرائق على حافتيها، طبقا لما ذكرته سلطات الحديقة. ودمر حريق الغابات في ساوث ريم 5ر2 ميل مربع(5ر6 كيلومتر مربع) ولم يتم احتواء محيطه.

وتابعت سلطات الحديقة أن الظروف هناك كانت مواتية لاندلاع حرائق الغابات، مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة والرياح العاصفة والنباتات الجافة، مضيفة أن الطقس سيظل مصدر قلق اليوم الجمعة.

كما تم إغلاق منطقة نورث ريم في جراند كانيون في ولاية أريزونا أيضا أمس الخميس بسبب حريق غابات على أرض مكتب إدارة الأراضي المجاورة بالقرب من بحيرة جاكوب.