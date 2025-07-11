  ماركا: البرنابيو يحتضن نهائي مونديال 2030 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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 ماركا: البرنابيو يحتضن نهائي مونديال 2030

الشروق
نشر في: الجمعة 11 يوليه 2025 - 8:45 م | آخر تحديث: الجمعة 11 يوليه 2025 - 8:45 م

أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر إقامة المباراة النهائية لكأس العالم 2030 في ملعب سانتياجو برنابيو، معقل نادي ريال مدريد.

وجاء هذا القرار عقب اتفاق رسمي بين فيفا وإدارة ريال مدريد، ليعود ملعب البرنابيو إلى استضافة نهائي المونديال بعد مرور 48 عامًا على آخر مرة استضاف فيها النهائي عام 1982، والتي شهدت تتويج إيطاليا على حساب ألمانيا.

من المقرر أن تُقام نسخة كأس العالم 2030 بشكل مشترك بين إسبانيا والبرتغال والمغرب، مع إقامة مباريات افتتاحية مميزة في الأرجنتين وأوروجواي وباراغواي، احتفالًا بالذكرى المئوية لانطلاق البطولة.


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