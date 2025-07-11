 ماركا: البرنابيو يحتضن نهائي مونديال 2030

أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر إقامة المباراة النهائية لكأس العالم 2030 في ملعب سانتياجو برنابيو، معقل نادي ريال مدريد.

وجاء هذا القرار عقب اتفاق رسمي بين فيفا وإدارة ريال مدريد، ليعود ملعب البرنابيو إلى استضافة نهائي المونديال بعد مرور 48 عامًا على آخر مرة استضاف فيها النهائي عام 1982، والتي شهدت تتويج إيطاليا على حساب ألمانيا.

من المقرر أن تُقام نسخة كأس العالم 2030 بشكل مشترك بين إسبانيا والبرتغال والمغرب، مع إقامة مباريات افتتاحية مميزة في الأرجنتين وأوروجواي وباراغواي، احتفالًا بالذكرى المئوية لانطلاق البطولة.