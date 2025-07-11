كشفت تقارير صحفية خارجية عن اقتراب رودريجو، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني من الانتقال إلى أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت إذاعة كادينا سير الإسبانية أن رودريجو ليس ضمن خطط تشابي ألونسو، المدير الفني الجديد لريال مدريد، والذي تولى تدريب الفريق هذا الصيف، خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأشار التقرير إلى أن نادي ريال مدريد يريد تحقيق مكاسب مالية من بيع المهاجم البرازيلي، رودريجو، وأن فرق الدوري الإنجليزي الممتاز عادت للاستفسار عن موقف اللاعب في النادي الإسباني.

وأوضحت الإذاعة أنه من الطبيعي أن يخوض رودريجو أولى مبارياته في الموسم الجديد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في إشارة إلى اقترابه من الانتقال إلى أحد أنديته.

وأتمت الصحيفة: "جونزالو وإندريك يتنافسان على مركز في الخط الهجومي، وإذا لم يصل عرض قوي لإندريك، فسيكون هو المفضل على جونزالو، الذي سيخرج معارًا لموسم واحد خارج ريال مدريد