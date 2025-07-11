 الأحد.. نورا ناجي وجيلان الشمسي وهبة خميس يوقعن أعمالهن في جناح دار الشروق بمكتبة الإسكندرية - بوابة الشروق
الجمعة 11 يوليه 2025 10:33 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الأحد.. نورا ناجي وجيلان الشمسي وهبة خميس يوقعن أعمالهن في جناح دار الشروق بمكتبة الإسكندرية

شيماء شناوي
نشر في: الجمعة 11 يوليه 2025 - 10:13 م | آخر تحديث: الجمعة 11 يوليه 2025 - 10:13 م


تستضيف دار الشروق يوم الأحد المُقبل الموافق 13 يوليو 2025، في جناحها في بلازا مكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، ثلاث حفلات توقيع متتالية لكوكبة من كاتباتها.

تبدأ الفعاليات في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيع الكاتبة جيلان الشمسي لمجموعتها القصصية "فتيات الكروشيه"الصادرة عن دار الشروق.

تليها في الساعة الخامسة والنصف مساءً، توقيع الكاتبة هبة خميس لروايتها الجديدة "هواء مالح"، الصادرة عن دار الشروق.

وتختتم الأمسية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيع الكاتبة نورا ناجي لروايتها الأحدث "بيت الجاز"، الصادرة عن دار الشروق.

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