الاشتباه في مجموعة ويزارد سبايدر بتنفيذ 170 هجوما إلكترونيا في ألمانيا

أفاد محققون، اليوم الجمعة، بالاشتباه في تنفيذ مجموعة قرصنة دولية 170 هجوما إلكترونيا على الأقل في ألمانيا.

وقال المحققون، إن هذه الهجمات وقعت بين عامي 2018 و2021، وكانت تستهدف "بالدرجة الأولى الهيئات الحكومية والمستشفيات والشركات الكبرى، قد بلغت قيمة الأضرار الموثقة حتى الآن 46 مليون يورو "نحو 54 مليون دولار"، ومن المرجح أن تكون القيمة الفعلية أعلى من ذلك".

ويعتقد أن منفذي هذه الهجمات ينتمون إلى ما يعرف بشبكة ويزارد سبايدر، وهي مجموعة تتمركز في روسيا.

وانطلقت التحقيقات إثر هجوم إلكتروني استهدف مدينة نويشتات أم روبنبرجه قرب هانوفر في أغسطس 2019، مما شل عمل الإدارة المحلية لعدة أشهر.

وفي ذلك الوقت، طالب الجناة بمبلغ كبير بعملة بيتكوين وهددوا بحذف جميع البيانات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وكشفت التحقيقات أن المهاجمين تمكنوا، على ما يبدو، من الوصول إلى الأنظمة على مدار عدة أسابيع.

وباشر مكتب الإدعاء العام في فيردين وشرطة هانوفر البحث عن الجناة بمساعدة سلطات من مختلف أنحاء العالم.

وتم إصدار مذكرات توقيف دولية بحق 6 مشتبه بهم، ويعتقد أن اثنين منهم يقفان وراء الهجوم على مدينة نويشتات أم روبنبرجه.