إمام الحرم الإبراهيمي لـ الشروق: ختمة قرآنية ثامنة فجر الجمعة رغم تضييقات الاحتلال

قال إمام الحرم الإبراهيمي، الشيخ معتز أبو سنينة، إن الختمة القرآنية التي شهدها الحرم فجر اليوم الجمعة، هي الثامنة من نوعها، مشيرًا إلى أن نشاط ختمة الفجر بدأ بانتظام منذ عام 2019، بمبادرة من أئمة الحرم الإبراهيمي من الحافظين المتقنين، وقد نجح في جذب حضور كبير ومتكرر من المصلين.

وأوضح أبو سنينة، في تصريح خاص لـ"الشروق"، أن الختمة القرآنية تُقام من خلال قراءة ربع حزب من القرآن الكريم بالترتيب، عقب صلاة الفجر يوميًا في الحرم الإبراهيمي، حتى يتم استكمال المصحف الشريف، وتُوجَّه الدعوة بعدها لحضور الختمة النهائية.

وأشار إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى ربط الحرم الإبراهيمي ومكانته الدينية بالقرآن الكريم، وجذب عدد أكبر من الحفاظ والمصلين، وتعزيز التواجد داخل المسجد، مؤكدًا أن رغم تضييقات الاحتلال، فإن الناس تمكنت من الدخول والمشاركة في أجواء إيمانية هادئة نسبيًا.

وكانت الإدارة العامة لأوقاف الخليل قد أطلقت، أمس، دعوة عامة لحضور الختمة القرآنية في الحرم الإبراهيمي الشريف، مؤكدة أن التواجد فيه يُعد دعمًا للمسجد ولقيمته الروحية والتاريخية.

وتنتظم المقارئ القرآنية داخل الحرم ضمن خطة شاملة لتعزيز الأنشطة الدينية والتوعوية، فيما يستقبل مدير الحرم المشاركين في دورات حفظ القرآن الكريم من مختلف بلدات الخليل، دعمًا لحفظ كتاب الله، وتعزيزًا لوعي الفئات المختلفة بأهمية المسجد ومكانته الدينية والتراثية كمعلم إسلامي بارز.