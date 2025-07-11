ثور يقتل مسنا خلال فعالية في جنوب فرنسا

لقي رجل حتفه خلال سباق ثيران تقليدي ضمن مهرجان في بلدة جينيراك بجنوب فرنسا.

ونشر العمدة فريدريك توزيلييه تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة، قال فيها: "ببالغ الحزن والأسى أعلن لكم أن شخصاً واحداً لقي حتفه مساء أمس خلال فعالية مصارعة الثيران التي جرت ضمن مهرجان بلدتنا".

وحث العمدة المتفرجين على "التزام أقصى درجات الحذر" ومراعاة قواعد السلامة، ومن بينها البقاء خلف الأسوار الواقية.

ووقع الحادث خلال فعالية "أبريفادو" التقليدية التي يتم فيها توجيه الثيران للجري عبر الشوارع نحو الحلبة بواسطة فرسان.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، عبر الرجل البالغ من العمر 60-70 عاماً، الشارع، مساء الخميس، بعد مرور عدة ثيران، لكن أحدها عاد أدراجه ونطحه.