جيش الاحتلال يعزز قواته بكتيبتين إضافيتين في الضفة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنها يعمل على تعزيز قواته في الضفة الغربية بكتيبتين إضافيتين، بعد تقييم جديد للوضع الأمني.

وتأتي هذه الخطوة- حسب للجيش- في أعقاب العملية التي وقعت أمس في عتصيون جنوب بيت لحم وأسفرت عن مقتل حارس أمن إسرائيلي فضلا عن استشهاد منفذيها، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

إلى ذلك، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، هدم المباني السكنية في مخيم طولكرم، تزامنا مع استمرار عدوانها المتواصل عليه وعلى المدينة لليوم الـ 166 تواليا.

وأفادت الوكالة الرسمية، بأن جرافات الاحتلال الثقيلة واصلت منذ ساعات الصباح هدم المزيد من المباني السكنية في حارة المربعة، والتي جاءت ضمن المخطط الجديد هدم 104 مبان يضم 400 منزل، وفي نفس الوقت استكمالا لعمليات هدم نفذتها خلال الأيام الاخيرة الماضية في عدة حارات من المخيم.