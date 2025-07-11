الصحة: ولادة توأم ملتصق من الصدر والبطن بنجاح في مستشفى الفيوم العام

صرّح الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأن فريقًا طبيًا من قسم النساء والتوليد بمستشفى الفيوم العام، بقيادة كل من الدكتور ماجد القاضي والدكتور علي كحك، رئيس القسم، نجح في التعامل مع حالة نادرة لسيدة حامل في توأم ملتصق (Conjoined Twins).

وأوضح أن تشخيص الحالة تم مبكرًا خلال المتابعة باستخدام السونار، حيث تبين وجود جنينين ملتصقين من منطقتي الصدر والبطن.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم تجهيز الحالة بشكل كامل من حيث التحاليل والفحوصات الدقيقة، وتحضير فريق طبي متعدد التخصصات، بالتنسيق مع قسم جراحة الأطفال والعناية المركزة، وتم إجراء عملية الولادة القيصرية بنجاح.

وتم استخراج التوأم الملتصق في حالة مستقرة مبدئيًا، مع استكمال التقييم الطبي والجراحي للحالة داخل حضّانات الأطفال بالمستشفى.

ووجّه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لفريق أطباء قسم النساء والتوليد بمستشفى الفيوم العام، والذي ضم الأطباء: نورا الربيعي، ومحمد شعبان، وصفاء محمد، وإسراء يوسف، وآلاء عادل، وحسين غيث، وطاهر محمود، ومصطفى محمد، إلى جانب طبيب التخدير سيد أبو النور، والدكتور أحمد أبو الحسب، أخصائي جراحة الأطفال.