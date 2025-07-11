الملك تشارلز يبعث برسالة بمناسبة الذكرى الـ30 لمذبحة سربرنيتشا

بعث ملك بريطانيا تشارلز الثالث رسالة بمناسبة الذكرى الثلاثين لمذبحة سربرنيتشا أشاد فيها بـ "الشجاعة والتعاطف والكرامة الاستثنائيين" لمن تبقوا بعد المذبحة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الجمعة.

وشهدت المذبحة مقتل أكثر من 8000 صبي ورجل بوسني مسلم، وسط تفكك يوغوسلافيا السابقة وتم الاعتراف بها باعتبارها الإبادة العرقية الوحيدة في أوروبا بعد المحرقة النازية (هولوكوست).

وتزور صوفي دوقة أدنبرة البوسنة والهرسك بمناسبة ذكرى المذبحة.

ونقلت صوفي رسالة من الملك قال فيها إنه "يشعر بأسى بالغ" لعدم وجوده هناك بنفسه، مضيفا أنه "تأثر وشعر بامتنان كبير لكونه قادرا على مشاركة هذه الكلمات بينما نقدم تعازينا ".

وأضاف تشارلز في رسالته: "لقد تحدثت من قبل عن الأحداث المروعة التي وقعت قبل 30 عاما، وأكدت المحاكم الدولية أنها إبادة عرقية".