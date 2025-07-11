إيقاف مدافع بيلباو بسبب المنشطات

تعرض ييراي ألفاريز، مدافع أتلتيك بيلباو الإسباني، للإيقاف موقتا بعد ثبوت تناوله مادة محظورة، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال مايو الماضي.

وقال اللاعب الإسباني، البالغ من العمر (30 عاما)، إنه تناول المادة "عن غير قصد"، من خلال دواء لعلاج تساقط الشعر الناتج عن سرطان الخصية.

وشُخصت إصابة ألفاريز بسرطان الخصية عام 2016، وعاد إلى الملاعب بعدها بعام، قبل أن ينتكس مجددا، ومن ثم يعود إلى اللعب في 2018.

وقال اللاعب، في بيان، إن "الإجراءات التأديبية لا تزال في مرحلة التحقيق، وهي سرية، وبالتالي تم إيقافي موقتا، ولا يُسمح لي بالإدلاء بأي تصريحات عامة أخرى".

وأضح أنه أُبلغ بنتيجته الإيجابية "قبل بضعة أسابيع"، وأن سماعه الخبر كان "ضربة موجعة جدا"، مضيفا: "لم أصدق ذلك، فأنا لم أتناول مواد محظورة قط في حياتي".

ومن جانبه، أعلن بيلباو في بيان: "نأسف للخطأ البشري الذي ارتكبه ييراي"، مؤكدا أنه سيقدم دعمه للمدافع، لكنه لا يستطيع الإدلاء بأي تعليق إضافي في الوقت الحالي.