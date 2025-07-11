أوباميانج يقترب من الانتقال إلى الاتفاق

بدأت إدارة نادي الاتفاق السعودي، مفاوضات مع الدولي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم فريق القادسية، لضمِّه في صفقة انتقال حر الصيف الجاري.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الاتفاق يتجه لإجراء فحوصات طبية مع مهاجم أفريقي تحسبا لعدم اتمام صفقة الجابوني حيث تسير المفاوضات بين الجانبين، وسط تقارب في وجهات النظر بشأن مدة العقد التي قد تصل إلى عامين في حال الاتفاق الرسمي، بينما لا يزال هناك تباين حول الجوانب المالية.

ويتحرك الاتفاق لتعزيز خط هجوم فريقه بعد تأكُّد غياب لاعبه الفرنسي موسى ديمبلي عن الملاعب حتى منتصف الموسم المقبل.