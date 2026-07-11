واصل المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، متابعة أعمال زراعة الأشجار بمركز ومدينة دسوق، والتي تُنفذ تحت إشراف جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» ومبادرة «جميلة يا بلدي»، في إطار خطة المحافظة لزيادة المساحات الخضراء وتحسين البيئة والارتقاء بالمظهر الحضاري؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد محافظ كفر الشيخ، في بيان اليوم السبت، أن التوسع في التشجير يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة؛ لما يحققه من فوائد بيئية وصحية، من بينها تحسين جودة الهواء، والحد من آثار التغيرات المناخية، وخفض معدلات التلوث، فضلًا عن إضفاء مظهر جمالي وحضاري على المدن والقرى، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين.

وأوضح أن المحافظة تنفذ خطة متكاملة لزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة في الجزر الوسطى والميادين والشوارع الرئيسية، بجانب مداخل المدن والقرى، ومحيط المدارس ومراكز الشباب والمنشآت الحكومية والحدائق العامة، بهدف زيادة الرقعة الخضراء وتحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية البيئية.

وشدد المحافظ، على ضرورة الحفاظ على الأشجار المزروعة، والالتزام بأعمال الري والصيانة الدورية لضمان استدامتها، مع الاستمرار في تطوير الحدائق العامة وتعزيز دور مشاتل إنتاج الأشجار بالمراكز والمدن لتوفير احتياجات خطط التشجير.

ودعا محافظ كفر الشيخ، المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني إلى المشاركة الفاعلة في جهود التشجير والحفاظ على المساحات الخضراء، باعتبارها مسئولية مشتركة تسهم في تحسين البيئة، وتعزيز المظهر الحضاري، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.