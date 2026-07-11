تأكيد سعودي باكستاني على دعم الوساطة وعودة المحادثات الأمريكية–الإيرانية لاحتواء التوتر

أكدت السعودية وباكستان اليوم السبت على ضرورة دعم الوساطة وعودة المحادثات الأمريكية الإيرانية واحتواء التوترات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت أن "وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تلقى اتصالا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، جرى خلاله بحث التطورات الأخيرة في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة".

وأضافت "واس" أن وزير الخارجية السعودي والباكستاني أكدا "على ضرورة دعم الوساطة وعودة المحادثات الأمريكية الإيرانية واحتواء التوترات، وبذل الجهود اللازمة للتوصل إلى حلول سلمية وشاملة تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

ويأتي الاتصال السعودي الباكستاني اليوم عقب اتصال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وذكرت "واس" اليوم أن "بن فرحان وروبيو بحثا خلال الاتصال مستجدات الأوضاع الراهنة، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وذكرت "واس" في وقت سابق اليوم السبت أن ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تلقى اتصالاً هاتفياً، من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، جرى خلاله استعراض علاقات التعاون بين الرياض وواشنطن وسبل دعمها في عددٍ من المجالات".

كما بحث ولي العهد السعودي والرئيس ترامب "عددا من القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها".

كما جرى خلال الاتصال بين ولي العهد السعودي وترامب "استعراض التطورات الراهنة في المنطقة، بما في ذلك المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران".

وقالت "واس" إن الجانبين السعودي والأمريكي أكدا خلال الاتصال "على أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية، ودعم كل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجاء اتصال الرئيس الأمريكي مع ولي العهد السعودي عقب إعلان سفيرة الرياض في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر، مساء أمس الجمعة أنها بحثت مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مستجدات الأوضاع الإقليمية، إلى جانب الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن، خلال لقاء جمعهما في العاصمة الأمريكية.

وقالت الأميرة ريما إن اللقاء شهد مناقشات وصفتها بالمثمرة، تناولت التطورات الإقليمية والشراكة القوية والدائمة بين السعودية والولايات المتحدة.

وأكدت تطلع المملكة إلى مواصلة التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة في مختلف الأولويات المشتركة، بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاء لقاء سفيرة الرياض مع وزير الخارجية الأمريكي في وقت تشهد فيه العلاقات السعودية الأمريكية زخماً متواصلاً، مع تكثيف التنسيق السياسي والأمني بين البلدين بشأن تطورات الشرق الأوسط، إلى جانب توسيع التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والاستثمار والتقنيات المتقدمة، خصوصاً مع التطورات الأخيرة في المنطقة.

وشهدت الأشهر الأخيرة تبادل زيارات واتصالات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين، ركزت على تعزيز الشراكة الاستراتيجية ومواجهة التحديات الإقليمية، وضمان أمن الملاحة وإمدادات الطاقة، فضلاً عن دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وتعد الولايات المتحدة أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين للسعودية، حيث تمتد العلاقات بين البلدين لأكثر من ثمانية عقود، وتشمل مجالات الدفاع، والأمن، والطاقة، والتجارة، والاستثمار، وسط مساعٍ مشتركة لتوسيع الشراكة في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية.