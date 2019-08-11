بالصور - منتخب سيدات السلة يخسر من ساحل العاج في أمم إفريقيا

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خسر المنتخب الوطني لسيدات كرة السلة أمام ساحل بنتيجة 71-67 في افتتاح مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالسنغال حتى 18 أغسطس الجاري.

ويلعب المنتخب غدا الاثنين مع منتخب السنغال في ثاني مبارياته بالدور الأول للبطولة.

وتحتل سيدات مصر المركز رقم 52 على مستوى العالم والثامن إفريقيا، وتلعب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم السنغال البلد المضيف وساحل العاج.

وتوجت سيدات مصر بلقبين فقط لأمم إفريقيا حيث كان اللقب الأول في غينيا عام 1966 ثم في مصر عام 1968، بينما تحمل السنغال الرقم القياسي من الألقاب برصيد 12 لقبا.

ويترأس بعثة المنتخب محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من إيهاب الألفي "مديرا فنيا"، و يعاونه طارق صبحي "مدربا عاما"، ومحمد شوقي "مدربا"، محمد جمال "مدرب أحمال"، ياسمين الكيلاني "طبيبة"، مشيرة إسماعيل "مديرا إداريا".

وتضم قائمة المنتخب اللاعبات أسرار ماجد، ثريا عبد المقصود، جنة مصطفى، ريم اسامة، رنيم الجداوي، ريم موسى، فاطمة ممدوح، منة الله محمد، ميرال أشرف، ندى نافع، نور الله علي، هالة مصطفى.