اينتراخت فرانكفورت يأمل في بقاء مهاجمه الكرواتي ريبيتش

أعرب برونو هوبنر، مدير الكرة بنادي اينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد عن أمله في بقاء الكرواتي الدولي انتي ريبيتش مهاجم الفريق.

وفي أعقاب المباراة التي تغلب فيها فرانكفورت على فالدهوف مانهايم (من الدرجة الثالثة) في بطولة الكأس بخمسة أهداف مقابل ثلاثة وأحرز ريبيتش ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، قال هوبنر:" لا نزال متفائلين ببقاء ريبيتش".

من جانبه، قال ادي هوتر، المدير الفني لفرانكفورت:" دائما ما يتعلق الأمر في هذه الحالات بالموقف الفردي للاعب فإذا لاحت له فرصة للانضمام إلى فريق قمة فعندئذ يكون من الصعب ايقافه".

وكان فريدي بوبيتش، المدير الرياضي للنادي، قد أعلن أن فرانكفورت يبحث عن مهاجم بغض النظر عن بقاء ريبيتش.

كان فرانكفورت قد باع خلال الصيف الحالي اثنين من أحسن مهاجميه وهما لوكا يوفيتش إلى ريال مدريد و زباستين هالر إلى وستهام يونايتد.

وأضاف المدير الفني هوتر:" أرى من المهم أن نكون مستعدين بشكل يجعلنا نعرف ماذا الذي يتعين علينا فعله في حال رحيل أي لاعب، ونحن بصدد ذلك فريدي وبرونو بصدد ذلك وهذا ما يجعلني أشعر بالراحة نسبيا".

وكان هوتر أكد خلال مؤتمر صحفي أن ريبيتش " وفقا للوضع الراهن هو لاعب في اينتراخت فرانكفورت ولا يتعين على المرء أن يقول أكثر من ذلك عن هذا الموضوع".