استقبال حافل لأبطال التايكوندو بعد إنجاز بطولة العالم للناشئين

عادت مساء اليوم بعثة منتخب مصر للتايكوندو للناشئين، بعد المشاركة في بطولة العالم والتي أقيمت في أوزباكستان.

وحققت البعثة المشاركة، ميداليتين برونزيتين عن طريق محمد حسن وزن 65+ كجم ومحمد أسامة وزن 49 كجم.

ويرأس البعثة محمد منير عضو مجلس إدارة الاتحاد، ونائب رئيس اللجنة الفنية ويقود الفريق فنياً محمود عبد الجواد ومحمود خليل ومصطفي ذكي وأحمد حسن مدربين.

وأشاد عمرو سليم رئيس الاتحاد بالإنجاز الذى حققه اللاعبين نظراً للمشاركة من الدول الكبرى في التايكوندو، معرباً عن رضاه التام بما تحقق في الحدث العالمي للتايكوندو للناشئين بالرغم من قصر فترة الاعداد.

ووجه رئيس الاتحاد الشكر لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.