السوق السعودية تسجل أعلى إغلاق لها في 5 أشهر

أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 1.2 بالمئة عند 7626 نقطة (+ 90 نقطة)، وواصل الصعود لثامن جلسة على التوالي، مسجلًا أعلى إغلاق في أكثر من خمسة أشهر.

جاء ذلك وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.7 مليار ريال، وهي الأعلى في ثلاثة أسابيع.

وارتفع سهم مصرف الراجحي أكثر من 3 بالمئة عند 61.90 ريال، وأغلق سهم أرامكو السعودية عند 33.30 ريال (+ 1 %)، وتصدر سهما "بتروكيم" وصناعة الورق ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.

في المقابل، تراجع سهما أسمنت السعودية و"هرفي للأغذية" بنحو 2 بالمئة عند 56.50 ريال و47.45 ريال، عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الثاني 2020.

وأغلق سهم أسمنت العربية عند 29.30 ريال (- 4 %)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية.