بوتين: 20 دولة طلبت مليار جرعة من لقاح كورونا

وسط حماس العالم برمته إلى مسألة اللقاح الذي سيضع حداً لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، المستمر في حصد الأرواح، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده طورت أول لقاح يوفر "مناعة مستدامة" ضد كورونا.



وقال بوتين خلال اتصال عبر الفيديو مع وزراء حكومته: "هذا الصباح، ولأول مرة في العالم، تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا " في روسيا، مؤكداً أن اللقاح خضع للفحوصات اللازمة.



وكشف بوتين أيضاً أن 20 دولة طلبت مليار جرعة من اللقاح، وأن الإنتاج التجاري سيتوفر في سبتمبر، وفقا لموقع "العربية.نت" الإخباري.



في السياق أيضا، أعنلت منظمة الصحة العالمية أنها تجري مباحثات مع روسيا بشأن اللقاح الجديد الذي أعلنت عنه موسكو.



وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن العاملين في المجال الطبي والمعلمين وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر سيكونون أول من يحصلون على اللقاح.



يشار إلى أن روسيا تعد أول دولة تسجل لقاحاً لفيروس كورونا. وقد أبدى كثير من العلماء من روسيا وخارجها شكوكاً تجاه اللقاح، وتساءلوا عن قرار تسجيله قبل تجارب المرحلة الثالثة التي تستمر عادة لعدة أشهر وتضم آلاف الأشخاص.



يأتي هذا في وقت تجاوز عدد حالات الإصابة بكورونا على مستوى العالم 20 مليون حالة، أمس، مع تسجيل الولايات المتحدة والبرازيل والهند أكثر من نصف كل الحالات المعروفة، وفق إحصاء لوكالة "رويترز".