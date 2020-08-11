ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الثلاثاء، بدعم من توقعات بتحفيز أمريكي سيساعد في انطلاق أكبر مستهلك للنفط في العالم، وانتعاش في الطلب الآسيوي في الوقت الذي يعاد فيه فتح الاقتصادات وتسجل سوق الأسهم أداء أقوى.

وأضاف خام برنت 29 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 45.28 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية في الأسواق الآسيوية. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو ما يعادل 0.9% إلى 42.32 دولار للبرميل.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر قائلا إن كبار الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس يرغبون في الاجتماع معه بشأن اتفاق لتخفيف الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا. وانهارت المحادثات بين الديمقراطيين وإدارة ترامب الأسبوع الماضي.

كما تلقت الأسعار الدعم من مؤشرات على انتعاش الطلب على النفط في آسيا.

ويوم الأحد، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو، إنه يرى الطلب ينتعش في آسيا مع فتح تدريجي للاقتصادات.

وتراجع مؤشر أسعار المنتجين في الصين في يوليو، مدفوعا بصعود أسعار النفط العالمية في الوقت الذي ارتفعت فيه الأنشطة الصناعية مجددا صوب مستويات ما قبل فيروس كورونا، مما يضاف إلى مؤشرات على التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة النفط الأمريكية "Occidental Petroleum" عن رابع خسارة فصلية على التوالي مع قيامها بتجنيب 6.6 مليار دولار لمخصصات انخفاض القيمة، معظمها لشطب قيمة أصول للنفط والغاز في أعقاب انهيار في أسعار الخام.

وتواجه "Occidental" معضلة ارتفاع عبء الديون لنحو 40 مليار دولار، ما دفعها لدراسة بيع أصول وإعادة تمويل ديونها لسداد مستحقات بقيمة 5 مليارات دولار العام المقبل.

وبلغ صافي الخسارة القابلة للتوزيع على حملة الأسهم العاديين 8.35 مليار دولار، أو 9.12 دولار للسهم، في الربع الثاني مقارنة مع أرباح بلغت 635 مليون دولار، أو 84 سنتا للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ متوسط الإنتاج في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو 1.41 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا، متجاوزا متوسط النطاق الاسترشادي بمقدار 36 ألف برميل يوميا.