أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، لتكون بذلك روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحًا لفيروس كورونا المستجد.

ومنذ إعلان «بوتين» عن تسجيل اللقاح، ترددت العديد من الأسئلة حول مدى فعاليته، وموعد إنتاجه، وموقف منظمة الصحة العالمية منه، وغيرها من الأسئلة التي تحاول «الشروق» الإجابة عنها.

س: ما هو اسم اللقاح الجديد؟

ج: تم إطلاق اسم «سبوتنيك V» على اللقاح الروسي، لكونه أول لقاح ضد وباء عالمي من المتوقع أن يؤثر في تاريخ اللبشرية، كما أحدث إطلاق أول قمر صناعي روسي «سبوتنيك 1»، عام 1957.

س: ما مدى فعالية اللقاح؟

ج: أثناء إعلانه عن تسجيله، قال الرئيس الروسي إن اللقاح يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة.

س: هل خضع اللقاح للاختبارات اللازمة؟

ج: صرح «بوتين»، بأن اللقاح الجديد اجتاز جميع الاختبارات اللازمة، مشيرًا إلى أن ابنته تلقت جرعة من اللقاح، وهي الآن بصحة جيدة.

س: متى سيتم إنتاج اللقاح؟

ج: من المقرر حسبما أعلنته وزارة الصحة الروسية، أن يتم توفير الإنتاج التجاري للقاح في شهبر سبتمبر المقبل.

س: أين سيتم إنتاج اللقاح؟

ج: أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إنه سيتم البدء في إنتاج اللقاح في موقعين، الأول هو مركز «غمالي» التابعة لوزارة الصحة، والثاني هو شركة «بينوفارم»

س: هل بادرت أي دولة بطلب الحصول على اللقاح؟

ج: كشف الرئيس الروسي، عن قيام عشرين دولة حول العالم بطلب مليار جرعة من اللقاح الجديد، دون أن يسمي هذه الدول.

س: ما هو موقف منظمة الصحة العالمية من اللقاح؟

ج: قال المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جسارفيتش، إن المنظمة على اتصال وثيق بالسلطات الصحية الروسية؛ لبحث التأهيل المسبق للمنظمة بخصوص اللقاح، على أن يشمل التأهيل المسبق لأي لقاح مراجعة وتقييمًا صارمين لجميع بيانات السلامة والفعالية والمطلوبة.