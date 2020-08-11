مستشفيات فرنسا تشهد أول زيادة في مرضى كورونا منذ نهاية العزل العام

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية يوم الاثنين أول زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الموجودين في المستشفيات بسبب فيروس كورونا المستجد منذ نهاية العزل العام بفرنسا في تراجع عن توجه شهدته البلاد منذ منتصف أبريل نيسان.

وقالت الوزارة إن عدد الأشخاص الموجودين في المستشفى لإصابتهم بمرض كوفيد-19 زاد 34 ليصبح 5045 شخصا بالمقارنة مع يوم الجمعة.

وكانت تلك أول زيادة كبيرة منذ بدء تراجع العدد بشكل مطرد بعد وصوله إلى 32292 حالة في 14 أبريل نيسان.

وزاد من جديد أيضا عدد الأشخاص في وحدات الرعاية المركزة بواقع 13 عن يوم الجمعة ليصبح 396 شخصا.

وذكرت الوزارة أيضا أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 4854 إلى 202775 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية مما يزيد من مؤشرات انتشار الفيروس بشكل أسرع.

وأضافت الوزارة في بيان منفصل أنه بعد تسجيل عدد حالات الإصابة مستوى مرتفعا جديدا خلال فترة ما بعد العزل العام بلغ 2288 حالة تم تسجيل 2184 حالة جديدة يوم السبت و1885 حالة يوم الأحد و785 حالة يوم الاثنين.

وقالت الوزارة أيضا إن العدد التراكمي لحالات الوفاة جراء الفيروس زاد إلى 30340 حالة بزيادة 16 حالة عن يوم الجمعة عندما تم تسجيل 12 حالة وفاة.