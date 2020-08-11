عون يدعو رئيسة وزراء النرويج للمساهمة في مسيرة إعادة إعمار لبنان

تلقى رئيس الجمهورية اللبنانية مشال عون، اليوم الثلاثاء، اتصالا من رئيسة وزراء النرويج إيرنا سولبرد، والتي أكدت أهمية التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لحشد المزيد من الدعم للبنان.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لـ«الرئاسة اللبنانية» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، أكدت «سولبرج» ضرورة تأمين استقرار سياسي لإطلاق عملية إعادة الإعمار.

من جهته، دعا «عون» رئيسة وزراء النرويج إلى مساهمة بلادها في مسيرة إعادة إعمار لبنان.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 171 شهيدًا وأكثر من ستة آلاف مصاب حتى الآن.