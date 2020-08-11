إلغاء طلبات شراء طائرات طراز «بوينج 737 ماكس» يتجاوز 400 طائرة خلال عام

خسرت شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بيونج"، طلبات شراء أكثر من 400 من طراز "بوينج 737 ماكس"، خلال العام الحالي، في حين تراجع عدد الطائرات التي تم تسليمها من طراز "بوينج 787 دريملاينر"، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح موقع الشركة اليوم الثلاثاء، أنه تم إلغاء طلبات لشراء 43 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس، خلال يوليو الماضي منها 35 طائرة سبق الإعلان عن إلغاء طلبها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أنه بهذا الرقم وصل إجمالي عدد طائرات بوينج 737 ماكس، التي تم إلغاء شرائها أو استبدال طائرات أخرى بها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي، إلى 416 طائرة.

وفي الوقت نفسه سلمت الشركة 4 طائرات فقط من هذا الطراز لشركات الطيران ولم تتعاقد على بيع أي طائرة منه خلال الشهر الماضي.

وكانت سلطات سلامة الطيران في العالم، قررت في مارس العام الماضي وقف تشغيل كل طائرات الطراز بوينج 737 ماكس، في أعقاب حادثي تحطم طائرتين من هذا الطراز في إندونيسيا وإثيوبيا خلال 5 أشهر مما أسفر عن وفاة 346 شخصا.

من ناحيتها قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية في الشهر الماضي، إن شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات وصلت إلى "مرحلة مهمة" من استكمال اختبارات الترخيص لطائرتها الموقوف تشغيلها 737 ماكس لأسباب فنية.

وأوضحت إدارة الطيران أنه مازال أمام بوينج عدة أشهر قبل إلغاء الحظر المفروض على تحليق طائرات هذا الطراز، حيث سيتم تقييم البيانات التي تم الحصول عليها من الطيران التجرببي للطائرة والذي بدأ في نهاية يونيو الماضي.