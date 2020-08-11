مقتل 8 أثناء محاولة الهروب من سجن في الصومال

لقي أربعة رجال شرطة وأربعة مسلحين على الأقل حتفهم خلال تبادل لإطلاق النار بعد أن حاول عدد من السجناء يشتبه أنهم من حركة الشباب الهرب من السجن المركزي بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وذكرت الشرطة أن المسلحين استولوا على أسلحة خفيفة من حراس السجن، وبدأوا في إطلاق النار بشكل عشوائي على رجال الشرطة داخل السجن وخارجه.

وقال ضابط شرطة يدعى علي حسين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المسلحين سيطروا على أجزاء من السجن، وأن قوات الأمن استغرقت قرابة ساعتين من أجل إنهاء الحصار داخل السجن.

وأكد وفاة ثمانية أشخاص من بينهم أربعة رجال شرطة خلال الاشتباك.

وأضاف أن "الوضع عاد إلى طبيعته الآن، وجميع المسلحين الأربعة لقوا حتفهم" مشيرا إلى وجود تقارير غير مؤكدة بشأن فرار أحد سجناء حركة الشباب.

وذكرت الشرطة أنه يجري التحقيق في الواقعة.