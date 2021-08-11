 عائلات بولاية تيزي وزو الجزائرية تغادر منازلها هربا من الحرائق - بوابة الشروق
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عائلات بولاية تيزي وزو الجزائرية تغادر منازلها هربا من الحرائق

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 11 أغسطس 2021 - 6:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 أغسطس 2021 - 6:19 م

عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد مغادرة عائلات بولاية «تيزي وزو» الجزائرية لمنازلهم، اليوم الأربعاء، هربًا من حرائق الغابات المتواصلة داخل أماكن مختلفة من الولاية.

وارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات المتواصلة في الجزائر اليوم الأربعاء، إلى 65 قتيلًا بينهم 28 عسكريًا و37 مدنيا، أغلبهم بمحافظة تيزي وزو.

وبحسب التلفزيون الرسمي يتواجد 12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفى، يتلقون العلاج.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان، أنه على أثر استشهاد عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن، قرّر الرئيس عبد المجيد تبون، إعلان حداد وطني ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد.


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