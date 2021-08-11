الصحة النفسية لأسانج هي محور تركيز محاولة ترحيل أمريكية جديدة

تسعى الولايات المتحدة لتوسيع نطاق استئنافها ضد قرار أصدرته إحدى محاكم لندن يقضي بأنه لا يمكن ترحيل مؤسس موقع ويكيليكس لتسريب المعلومات، جوليان أسانج، لأسباب تتعلق بالصحة النفسية.

والشهر الماضي تم السماح للولايات المتحدة بالطعن على ما إذا كانت القاضية قد طبقت القانون بشكل صحيح، وما إذا كانت التأكيدات المقدمة من الحكومة تخفف من خطر انتحار أسانج. وتم رفض طلب الولايات المتحدة بالطعن في تقييم القضاء بالنسبة للصحة النفسية لأسانج إذا ما كان معرضا للانتحار والأهمية التي اعتمدت عليها القاضية بالنسبة لخبراء الصحة النفسية.

ولكن في جلسة اليوم الأربعاء، قال المحامون الذين يمثلون الولايات المتحدة إن دليل الخبراء الذي قدمه الفريق القضائي الخاص بأسانج ليس مستندا على الوضع النفسي الحالي لأسانج ولكن على التوقعات بشأن كيف قد يتطور الوضع. وكان مستندا بشكل كبير أيضا على التقارير الذاتية المقدمة من أسانج عن صحته.

وكانت قاضية بريطانية قد منعت ترحيل أسانج في يناير، مستشهدة بخطر قيامه بالانتحار في سجن أمريكي.

وما زال المواطن الأسترالي يقبع في سجن بريطاني مشدد الحراسة حيث يعتقد أنه من المحتمل أن يغادر البلاد قبل محاكمته.

وقضى أسانج العقد الماضي إما في سجن بريطاني أو في سفارة الإكوادور في لندن.

واتهمته الولايات المتحدة في 2019 بالتجسس لدوره في إطلاق مئات الآلاف من الصفحات من وثائق سرية عبر ويكيليكس بمساعدة المحللة الاستخباراتية بالجيش الأمريكي تشيلسي مانينج.