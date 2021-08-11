الولايات المتحدة ترسل أكثر من 800 ألف جرعة لقاح فايزر إلى منطقة البحر الكاريبي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة سترسل 837 ألف جرعة لقاح فايزر ، إلى منطقة البحر الكاريبي، وهي الدفعة الأولى التي سيتم شحنها إلى الدول الجزرية في تلك المنطقة.

وكتب نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض كيفين مونوز على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحن متحمسون للإعلان عن ذهاب جرعاتنا الأولى إلى دول الكاريبي، وتواصل الولايات المتحدة قيادة جهود غير مسبوقة لتطعيم العالم وكل يوم نحرز تقدمًا. نحن بحاجة إلى تصعيد الجميع في هذه المعركة ضد الفيروس".

وذكرت تقارير إعلامية أخرى تفاصيل تخصيص الجرعات، والتي ستتألف من 837 ألف جرعة من شركة فايزر، وستتلقى جزر البهاما ما يقرب من 400 ألف جرعة، وستحصل ترينيداد وتوباجو على حوالي 305 ألف جرعة وباربادوس ستتلقى ما يقرب من 70 ألف جرعة، بينما ستتلقى كل من سانت فنسنت وجزر جرينادين وأنتيجوا وسانت كيتس ونيفيس عدة آلاف من الحقن.

وسجلت منطقة البحر الكاريبي ما يقرب من 1.3 مليون إصابة بكورونا منذ بدء الوباء، وتوفي أكثر من 16 ألف شخص هناك بسبب الفيروس ، وتم تطعيم أكثر من 10 ملايين شخص في الجزر حتى الآن.