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مع اكتمال انسحاب القوات الأمريكية إلى حد كبير، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء إن أفغانستان يجب أن تخوض معركتها مع تقدم حركة طالبان.

وأضاف بايدن: "عليهم أن يقاتلوا من أجل أنفسهم، أن يقاتلوا من أجل أمتهم".

وقال إنه يتعين أن يفوق عدد قوات الأمن التابعة للحكومة الأفغانية عدد مسلحي طالبان عسكريا ، بما فى ذلك من حيث قوة عناصرها.

وأوضح بايدن: "لكن عليهم أن يرغبوا في القتال".

جاءت تصريحات بايدن في ذات اليوم الذي استولى فيه مسلحو طالبان على ثامن عاصمة إقليمية خلال أيام.

ومنذ بدء انسحاب القوات الدولية في أوائل أيار/مايو، حققت حركة طالبان مكاسب إقليمية هائلة.

وناشد بايدن القيادة السياسية الأفغانية أن تتماسك.

ووعد بأن تواصل الولايات المتحدة تقديم الدعم المالي والعسكري لقوات الأمن الافغانية وقال إنه سيتم إطلاعه على الوضع بشكل يومي.

إلا أنه قال إنه غير نادم على إصداره أمر سحب القوات الأمريكية.