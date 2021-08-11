نفط الخليج تعلن تشغيل خط الأنابيب البري والبحري لنقل الغاز من الخفجي إلى الكويت

أعلنت الشركة الكويتية لنفط الخليج عن نجاحها في مد أول خط أنابيب بري وبحري بطول 100 كيلو مترلنقل الغاز من مرفق التصدير بعمليات الخفجي المشتركة إلى الكويت عن طريق الربط مع خطوط الغاز التابعة لشركة نفط الكويت والتي تقوم بتغذية محطة الزور للطاقة.

وتصل الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب نقل الغاز بـ24 مليون قدم مكعب من الغاز الخفيف، وهو ما يعزز من إمكانات الكويت في الاستفادة من موارد الغاز المتاحة ويسهم في استغلالها محليا في إنتاج وتوليد الطاقة ويخفض تكاليف استيراد كميات الغاز المطلوبة لتغطية الاستهلاك المحلي لاسيما في أوقات الذروة.

وقالت شركة "نفط الخليج" ، في بيان صحفي اليوم الأربعاء ، إن تشغيل خط الغاز الجديد يأتي في إطار الاستغلال الأمثل للثروات البترولية في المنطقة المقسومة بين الكويت والمملكة العربية السعودية وبهدف تعزيز إمكانات الكويت من إمدادات الغاز وتنفيذا للتوجهات والخطط الإستراتيجية التي تبنتها الشركة وبفضل الجهود المتضافرة لقيادات الشركة السابقة والحالية والعاملين من الكوادر الوطنية.

وذكرت الشركة أن هذا الإنجاز الكبير جاء كمحصلة للتعاون والتفاهم المتبادل مع الشريك بمنطقة عمليات الخفجي المشتركة شركة أرامكو لأعمال الخليج والذي أثمر إنجاز أحد أهم المشاريع الاستراتيجية ذات المردود الاقتصادي والبيئي والذي يواكب الطلب المتنامي محليا وعالميا من الغاز الطبيعي.

وأضافت أن هذا التعاون يشكل إضافة إيجابية في سجل العلاقات والتاريخية المضيئة بين كل من الكويت والمملكة العربية السعودية والتي ستكون دافعا لمزيد من الإنجازات التي ستعود بالخير والرخاء على البلدين.



