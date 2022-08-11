تراجع التضخم في روسيا إلى أدنى مستوى في مرحلة ما بعد غزو أوكرانيا

تراجع التضخم في روسيا بشكل فاق التوقعات إلى أدنى مستوى منذ غزو الرئيس الرورسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا، بعد تراجع أسعار المستهلك في أسابيع متتالية بفضل قوة الروبل والانخفاض الموسمي في أسعار الفواكهة والخضروات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن خدمة الاحصاءات الاتحادية قولها اليوم الأربعاء إن التباطؤ الذي استمر للشهر الثالث على التوالي ساعد في خفض التضحم السنوي إلى 1ر15% في يوليو من 9ر15% في يونيو. وكان متوسط التوقعات للتضخم في استطلاع أجرته وكالة بلومبرج لـ16 خبيرا اقتصاديا، هو 3ر15%.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 39ر0%، وهو أقل انخفاض خلال خمسة أعوام. وانخفضت تكلفة الفاكهة والخضروات بنسبة تتجاوز 10% عن يونيو.