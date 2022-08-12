قال وزير المالية السويدي، ميكائيل دامبرج، إنه على الرغم من أن قرار البلاد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلنطي (الناتو) "لم يكن قرارًا سعيداً"، إلا أنه "خطوة ضرورية" في أعقاب الأزمة الروسية - الأوكرانية.

وفي حوار له مع قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، أوضح دامبرج أن لدى بلاده مخاوف من أن تكون "التالية" بعد اندلاع الأزمة بين موسكو وكييف في فبراير الماضي، حيث قال إن هذه الأزمة "تجعل الناس يعتقدون حقاً أنه يمكننا أن نكون التاليين".

وأضاف الوزير السويدي "علينا الدفاع عن أنفسنا، ونفعل ذلك بشكل أفضل مع شركاء أوروبيين وأمريكيين آخرين".

وشدد دامبرج في الوقت نفسه على أن استوكهولم تريد الانضمام إلى (الناتو) "بأسرع ما يمكن"، مؤكداً على أن "الأمور سارت على ما يرام حتى الآن، ونتوقع أن ترحب جميع الدول بالسويد وفنلندا كعضوين في الناتو".