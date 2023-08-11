مصرع ميكانيكي متأثرا بإصابته بعدما أشعل آخر النيران فيه للخلاف على بيع البنزين بالدقهلية

لفظ ميكانيكي أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بحروق متفرقة في الجسم، بعد مرور 3 أيام من محاولات إنقاذ حياته بعدما أضرم بائع بنزين النيران فيه اعتراضًا على عمله في بيع الوقود، بقرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا، بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة طلخا، بإضرام شخص النيران في آخر بقرية ميت الكرماء التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة الشاب محمود عبد الله القصبي، 32 عامًا، مقيم بقرية ميت الكرماء، بحروق متفرقة جراء إضرام بائع بنزين النيران فيه.

وتبين أنه أثناء استقلال المجني عليه التوكتوك الخاص به، اعترضه المتهم ويدعى «حماده.ذ.ح» 28 عامًا، بائع بنزين، ونشبت بينهما مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، بسيب اعتراض الجاني على بيع الضحية البنزين لسائقي التكاتك بالقرية، وقام بسكب عليه البنزين وأضرم به النيران، وفر هاربًا؛ ما تسبب في إصابته بحروق وإصابات بالغة، وجرى نقل المصاب في حالة خطيرة للمستشفى العام بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم،

وتمكنت ضباط مباحث طلخا من ضبط المتهم عقب ارتكاب الواقعة وهروبه، واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.