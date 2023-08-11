سجل الاقتصاد البريطاني معدل نمو 2ر0% في الربع الثاني من العام الجاري، بعد أن حقق أداء جيداً بشكل غير متوقع في الفترة ما بين أبريل ويونيو الماضيين.

وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 5ر0% في يونيو الماضي، بدعم من قطاع التصنيع.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2ر0% في يونيو، دون تسجيل أي نمو خلال الربع الثاني بأسره.

وكان الاقتصاد البريطاني قد سجل نموا بنسبة 1ر0% في الربع الأول من العام الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" عن دارين مورجان مدير الإحصاءات الاقتصادية لدى مكتب الإحصاء البريطاني، قوله: "لقد تعافي الاقتصاد من تأثير عطلة البنوك في مايو، وعاد ليسجل أداء قويا في يونيو".

وأضاف: "شهد قطاع التصنيع أداء شهريا قويا في قطاعي السيارات والصناعات الدوائية اللذين شهدا نموا قويا بصفة خاصة".

وكشف مكتب الإحصاء أن قطاعي الصحة والخدمات الاجتماعية كان لهما تأثير سلبي على الناتج المحلي الإجمالي في يونيو، حيث انكمشا بنسبة 8ر0%، وشهد يونيو اضراب الأطباء الشباب لمدة أربعة أيام، رغم أن قطاع التمريض لم يشارك في الإضراب.