هاتريك فيرمينو يقود الأهلي للفوز على الحزم في افتتاحية الدوري السعودي

استهل الأهلي مشواره في دوري روشن السعودي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه الحزم 3 /1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

ويدين الأهلي بالفضل في الفوز إلى نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو، والذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق السادسة والعاشرة و72، فيما سجل فينسيوس جوس "فينا" هدف الحزم الوحيد في الدقيقة 50.

وكان فيرمينو قد انضم إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد رحيله عن ليفربول الإنجليزي، لينضم إليه لاحقا النجم الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسيه والفرنسي آلان سان ماكسيمان والبرازيلي روجر إيبانيز.