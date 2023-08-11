الولايات المتحدة تحذر المجلس العسكري في النيجر من الإضرار بسلامة الرئيس المحتجز

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية انضمامها إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس في الدعوة إلى إعادة النظام الدستوري للنيجر، محذرة من الإضرار بسلامة الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم وعائلته وأعضاء الحكومة المحتجزين، ومؤكدة في الوقت ذاته أنها ستحمل المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر المسؤولية عن سلامة بازوم والمحتجزين معه.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تقدر إصرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على استكشاف جميع الخيارات من أجل حل سلمي للأزمة.

وأصدرت إيكواس أمس الخميس، أمرا بتفعيل قوة احتياطية لاستخدامها المحتمل ضد المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر في يوليو الماضي، وشددت المجموعة على أنها تريد عودة الديمقراطية بطريقة سلمية لكنها تُبقي جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بما في ذلك استخدام القوة.

ولم يأبه المجلس العسكري في النيجر بموعد نهائي حددته إيكواس حتى السادس من أغسطس لإعادة الأمور إلى نصابها، وبدلا من ذلك أغلق المجال الجوي وقال إنه سيدافع عن البلاد ضد أي هجوم أجنبي.

وتعهدت إيكواس بفرض عقوبات وحظر سفر وتجميد أصول بحق من يعرقلون عودة بازوم إلى السلطة.

وعلقت الولايات المتحدة مؤخرا بعض برامج المساعدة الخارجية للنيجر بعدما أطاح المجلس العسكري ببازوم.