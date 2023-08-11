السعودية: دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبض على مقيم لترويجه مخدر الحشيش

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، على مقيم من الجنسية الإثيوبية لترويجه (5) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، ضبطت داخل مركبة يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أية نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة