صحة الدقهلية توصي بغلق 89 منشأة تعمل دون ترخيص

نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في محافظة الدقهلية، الأسبوع الماضي، حملات تفتيشية على 520 منشأة تبين عمل 89 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير 219 محضرا وسحب 90 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 2932 كيلو من أغذية متنوعة و335 عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين، وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.