وزيرة فرنسية: لا موازنة قبل مارس إذا سقطت الحكومة

حذرت وزيرة الموازنة الفرنسية، أميلي دي مونتشالين من أنه قد يتم تأجيل اعتماد مشروع قانون الموازنة لعام 2026 إلى ما بعد انتخابات البلديات في مارس القادم، في حال أسقط أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) الحكومة من خلال إجراءات لحجب الثقة الأسبوع القادم.

وصرحت أميلي دي مونتشالين في مقابلة ، اليوم الأحد مع قناة فرنسا : "إذا سقطت الحكومة، أستطيع أن أؤكد لكم أنه لن يكون بالإمكان إقرار الموازنة قبل الانتخابات البلدية"، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت تصريحات مونتشالين بعد أن أفاد وزير آخر بأن الرئيس إيمانويل ماكرون قد يقرر حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات مبكرة إذا تمكن المعارضون من إسقاط حكومته عبر تصويت بحجب الثقة.