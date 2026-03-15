خبير ألماني: تأمين مرور 3 ناقلات نفط بمضيق هرمز أسبوعيا يتطلب 50 سفينة مرافقة

أعرب الخبير الجيوسياسي الألماني كليمنس فيشر، عن اعتقاده بأن أسعار الوقود في ألمانيا ستبقى مرتفعة على مدار فترة طويلة.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال فيشر: "بسبب استمرار إغلاق مضيق هرمز، لا يُتوقع أن تنخفض أسعار الوقود في ألمانيا، بل على العكس، يجب الاستعداد لاستمرار الارتفاع في أسعار الوقود".

وأضاف فيشر أن إيران استعدت لإغلاق طويل الأمد للمضيق، مشيرا إلى أنها تعتمد على استخدام الألغام إلى جانب الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة، إضافة إلى الزوارق الهجومية السريعة، ما يمكّنها من مواصلة السيطرة عسكريا على الممر البحري. وقال: "يجب توقع أن يبقى هذا المضيق مغلقًا لفترة أطول".

ويقع المضيق، الذي يبلغ عرضه نحو 55 كيلومترًا، بين إيران وسلطنة عُمان، ويُعد أحد أهم طرق الملاحة البحرية لتصدير النفط في العالم. ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، توقفت حركة السفن التجارية هناك بشكل شبه كامل.

ورأى فيشر أن تعويض الإمدادات المتوقفة يكاد غير ممكن في الوقت الراهن، وأوضح أنه رغم أن بعض الدول يمكنها الإفراج عن احتياطيات النفط أو زيادة إنتاجها، فإن وصول كميات إضافية إلى السوق قد يستغرق أيامًا أو حتى أسابيع.

وأضاف أنه من أجل مرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بواسطة سفن حربية، فإن الأمر يتطلب "نحو 50 سفينة مرافقة لتأمين مرور ثلاث ناقلات نفط كحد أقصى في الأسبوع".