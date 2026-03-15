باكستان تشن غارات ليلا على قندهار بأفغانستان

أفادت مصادر أمنية، بأن الجيش الباكستاني شن غارات جوية ليلا على إقليم قندهار بأفغانستان، استهدفت "مخابئ إرهابية وبنية تحتية عسكرية"، في إطار عملياته المستمرة ضد حركة طالبان الأفغانية، بحسب ما نقلته محطة "باكستان تي في" التلفزيونية الرسمية اليوم الأحد.

وأفادت صحيفة "دون" الباكستانية، اليوم الأحد، بأن عملية "غضب الحق" كانت قد بدأت في أواخر فبراير الماضي، بعد قيام حركة طالبان الأفغانية بإطلاق نار غير مبرر، من الجانب الآخر من الحدود.

وذكرت التلفزيون الباكستاني، أن الغارات "استهدفت منشآت تستخدمها حركة طالبان الأفغانية والجماعات الإرهابية التابعة لها، لدعم هجماتها ضد المدنيين الباكستانيين".

ونقلت المحطة الباكستانية عن مصادر أمنية القول: "نجحت القوات المسلحة الباكستانية في استهداف منشآت عسكرية، تشمل مخابئ إرهابية خاصة بحركة طالبان الأفغانية وجماعة فتنة الخوارج (وهو مصطلح تستخدمه الدولة للإشارة إلى حركة طالبان الباكستانية المحظورة)".

وأوضحت المحطة أن القوات المسلحة دمرت "بنية تحتية للدعم التقني ومنشأة لتخزين المعدات في قندهار"، كانت تستخدم "لتسهيل القيام بأنشطة إرهابية عابرة للحدود"، بحسب المصادر الأمنية.

وفي منشور على منصة "إكس"، قال وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله تارار إن الجيش استهدف مرافق تخزين معدات وبنية تحتية لـ "الدعم التقني" في هجمات ليلية بمدينة قندهار.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد، إن باكستان قصفت موقعين، أحدهما موقع يستخدمه حراس أمن خلال النهار وكان خاليا ليلا، والآخر مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدرات تعرّض لأضرار طفيفة.

وأضاف أنه لم تقع خسائر بشرية، لكن الضربات تظهر أن باكستان "تواصل الغزو وإشعال نار الحرب"، بحسب وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وأفادت وزارة الدفاع الأفغانية بأنها نفذت هجوما على معسكر للجيش الباكستاني في منطقة وزيرستان الجنوبية داخل باكستان اليوم الأحد، وذلك ردا على الضربات في قندهار. وادعت أن الهجوم دمر معظم مركز قيادة المعسكر ومرافق أخرى، وأوقع خسائر فادحة في صفوف الجيش الباكستاني.

من جهتها، رفضت وزارة الإعلام الباكستانية هذه الادعاءات ووصفتها بأنها "دعاية"، مشيرة إلى أنه تم إسقاط طائرة مسيرة صغيرة وأنه "لم يتم استهداف أي منشأة أو بنية تحتية عسكرية".

كما أعلنت أفغانستان أنها نفذت عمليات داخل الأراضي الباكستانية عبر الحدود المقابلة لولايتي كونار وننكرهار، مدعية أنها سيطرت على موقع عسكري باكستاني وقتلت عددا من الجنود. لكن باكستان نفت أيضا هذه الادعاءات.

وتتهم باكستان حكام "طالبان" في أفغانستان بإيواء جماعات مسلحة، خصوصا "طالبان باكستان"، التي تنفذ هجمات داخل باكستان. وتنفي أفغانستان هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لا تسمح باستخدام أراضيها ضد دول أخرى.