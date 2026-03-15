اليابان وأمريكا تتفقان على التعاون لمواجهة اضطرابات إمدادات المعادن الحيوية

اتفقت اليابان والولايات المتحدة، اليوم الأحد، على إطلاق إطار عمل تتحرك بموجبه الدولتان معا بشكل سريع لمنع حدوث أي اضطرابات في إمدادات المعادن الحيوية.

وذكرت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية، أنه تم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع وزاري ثنائي عقد في طوكيو على هامش مؤتمر دولي حول أمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وسيشارك في إطار العمل الثنائي المقترح مسئولون كبار من الوزارات والهيئات المعنية في اليابان والولايات المتحدة.

وسيعمل هؤلاء المسئولون على منع اضطرابات إمدادات المعادن الحيوية الناتجة عن قيود محتملة على الصادرات من قبل الدول المنتجة للموارد، والتي يُعتقد أنها قد تشمل الصين.

كما سيتعاون المسئولون في تبادل المعلومات وتوفير الإمدادات المتبادلة من المعادن المهمة حسب الحاجة.

وشارك في المحادثات الثنائية كل من وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ريوسي أكازاوا، ووزير الداخلية الأمريكي، دوج بورجوم.