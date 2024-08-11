 بناء على ترشيح الأزهر.. قرار جمهوري بتعيين نظير عياد مفتيا للجمهورية - بوابة الشروق
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بناء على ترشيح الأزهر.. قرار جمهوري بتعيين نظير عياد مفتيا للجمهورية

علي كمال
نشر في: الأحد 11 أغسطس 2024 - 10:59 م | آخر تحديث: الأحد 11 أغسطس 2024 - 11:03 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًّا بتعيين الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مفتيًا للجمهورية، لمدة أربع سنوات بناءً على ترشيح من الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

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