برلين تشدد على ضرورة وقف هجمات الاحتلال المتكررة على المدارس في غزة

قالت الخارجية الألمانية إن التقارير الواردة من قطاع غزة «مروعة»، منوهة أن «قتل المدنيين الذين يطلبون الحماية أمر غير مقبول».

وشددت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، على أهمية وقف هجمات الجيش الإسرائيلي المتكررة على المدارس، والتحقيق فيها بسرعة.

وذكرت أن «معاناة النساء والرجال والعديد من الأطفال، الذين يبحثون عن الحماية، والذين فروا من القتال في غزة منذ أشهر، لا توصف».

وأوضحت أن «المنطقة بأكملها بحاجة ماسة إلى تطبيق مقترح وقف إطلاق النار الإنساني وإطلاق سراح الرهائن، الذي اقترحته الولايات المتحدة ومصر وقطر».

Die Berichte aus #Gaza sind schrecklich. Dass Zivilisten getötet werden, die Schutz suchen, ist nicht hinnehmbar. Die wiederholten Angriffe der israelischen Armee auf #Schulen müssen aufhören & rasch aufgeklärt werden. 1/3 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) August 11, 2024

وفي وقت سابق، أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة الألمانية، عبر موقعها الرسمي، شدد شولتس، على أن الحكومة الألمانية تدين بشدة تهديدات إيران وحزب الله وآخرين لأمن إسرائيل ومواطنيها.

وأعرب عن قلقه البالغ إزاء خطر اندلاع تصعيد إقليمي في الشرق الأوسط، مشددًا على أهمية كسر دوامة العنف الانتقامي، وتقليل التوترات، والعمل بشكل بناء من أجل وقف التصعيد.

وأبلغ المستشار الألماني نتنياهو، بأن «الوقت قد حان لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الخاص بإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة».

وأشار إلى «تحقيق العديد من الأهداف العسكرية في الحرب ضد حماس»، ذاكرا أن «الخسائر في صفوف المدنيين والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة هائلة».

وأكد خلال الاتصال أن «إنهاء الحرب في غزة سيكون خطوة حاسمة نحو وقف التصعيد الإقليمي».